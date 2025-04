Scholiere raakt zwaargewond voor Terra in Eelde (update)

Eelde – Een scholiere is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk voor het Terra aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

De scholier was bij haar middelbare school aangekomen en moest nog enkel oversteken. Tijdens het oversteken ging het mis. Ze werd met een behoorlijke snelheid geraakt door een automobilist. De voorwiel van de fiets brak af, en de schade aan de auto was groot.

Medewerkers van de school hebben eerste hulp verleend in afwachting op de hulpdiensten. Het slachtoffer is gestabiliseerd door het ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist had glas in zijn gezicht gekregen en is behandeld door een ambulance motor verpleegkundige. Hij is daarna meegenomen met de politie.

Het opvallende is dat op deze plek afgelopen maanden een mobiele flitspaal heeft gestaan. Deze is sinds enkele weken weer weg. Vele scholieren waren getuige van het ongeluk. Ze zijn opgevangen door de school. Indien nodig wordt slachtofferhulp ingeschakeld.

Update: De bestuurster van de fiets is een minderjarig meisje uit Zuidlaren. De bestuurder van de auto, een 54-jarige man uit Groningen, werd ter plaatse gecontroleerd door medisch personeel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de toedracht de loopt.

