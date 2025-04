Taakstraf voor aanranding tijdens dancefestival in Martiniplaza

GRONINGEN (ADP) – Een 25-jarige man uit Hoogezand moet voor een aanranding op een dancefestival in het Martiniplaza in november in Groningen een taakstraf van 80 uur uitvoeren. Hij greep een vrouw bij haar borst en zoende haar onverwachts.

De man ontkent met klem de aanranding. ‘Dit moet iemand anders zijn geweest’. Hij gaf toe dat hij twee vrouwen op het festival vroeg naar de toiletten. De vrouwen waren onderweg daarnaartoe. Hij mocht wel meelopen. De man zou een arm om een van de vrouwen heen hebben geslagen en greep vol in haar borst.

Misselijk

De vrouw wendde haar hoofd af en kreeg een zoen in haar hals gedrukt, zei ze later bij de politie. Haar vriendin ondersteunde dit verhaal. Op het festival riep ze de hulp in van een beveiliger. De verdachte werd aangesproken toen hij weer uit de toiletten kwam. De man zei dat hij misselijk was geworden en daarom naar het toilet wilde.

Nog een vrouw omarmd

De rechter ziet voldoende bewijs dat de man de vrouw tegen haar wil seksueel heeft betast. Bovendien meldde nog een vrouw op het festival dat een man haar op het festival had omarmd en geprobeerd te zoenen. Zij kon zich wel snel onttrekken aan zijn avances. Haar beschrijving komt overeen met de persoonsgegevens van de verdachte.

Complot

Deze vrouw deed geen aangifte, maar wilde het wel gemeld hebben. De Hoogezandster stond dan ook niet terecht voor deze poging. De rechter ziet dit wel als een ondersteuning van hoe de man zich op het festival heeft gedragen. De man zelf vindt het ‘onzin’. De vrouwen vormen een complot tegen hem, zei hij. Hij overweegt een tegenaangifte.

Niet eerder voor zeden bestraft

De rechter hield er rekening mee dat de man niet eerder voor een zedendelict is bestraft. De officier van justitie eiste naast de taakstraf van 80 uur ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De rechter vindt alleen een taakstraf voldoende. Het slachtoffer is een schadevergoeding van 1000 euro toegekend.

Foto's