Voertuig in beslag, een (nep) vuurwapen gevonden en rijden onder invoed , en man (59) aangehouden

Niebert – Woensdag 2 april 202, omstreeks 07.28 uur kreeg de politie een melding om te gaan naar de Molenweg te Niebert. Daar was een personenauto tegen een shovel gereden.

Twee getuigen hadden gezien dat een voertuig tegen een shovel aan was gereden. De bestuurder zat nog achter het stuur, maar wilde niet meewerken. Toen ze in het voertuig keken zagen ze een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op de armsteun liggen. Hierop hebben ze gelijk de bestuurder, een 59-jarige inwoner uit Hoogeveen, aangehouden en uit het voertuig gehaald.

Op het bureau bleek dat de verdachte 450 UGL blies. De verdachte heeft een dagvaarding gekregen voor rijden onder invloed, verboden wapenbezit en niet op eerste vordering tonen van zijn rijbewijs.Omdat de verdachte vaker onder invloed had gereden is zijn voertuig in beslag genomen.

