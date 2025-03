Straat afgezet door de politie in de Bosboom Toussaintstraat, DSI ingezet, agent gewond, 1 aanhouding (update)

Groningen- De Bosboom Toussaintstraat in de Weijert is maandagmiddag deels afgesloten vanwege een mogelijk gevaarlijke situatie. Assistentie politie.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie gebeurde dat vanwege een situatie rond een persoon, die een gevaar vormt voor zichzelf en de omgeving. De DSI(Dienst Speciale Interventie) kwam ter plaatse.

Toen agenten met deze persoon in gesprek wilden gaan, heeft hij meerdere scherpe voorwerpen naar de politie gegooid. Hierbij is één politieagent lichtgewond geraakt. Er is vervolgens opgeschaald met onder meer een arrestatieteam van de politie. Zij zijn in gesprek gegaan met de persoon, die daarop kon worden aangehouden. Deze persoon is overgebracht naar het cellencomplex.



