Agenten trekken vuurwapen bij controles op Grote Markt

Groningen – Op de Grote Markt in Groningen hebben agenten vrijdagavond hun vuurwapen getrokken bij een aanhouding. Zes verdachten zijn gefouilleerd.

Volgens een woordvoerder van de politie reageerden de agenten op een melding van een mogelijke beroving op straat bij het Forum. Daarbij zou een vuurwapen of iets wat daarop leek zijn gebruikt. Dat meldt Sikkom.nl vrijdagavond.

De agenten trokken hun dienstwapen vanwege het mogelijke gevaar van een vuurwapen bij tenminste één van de verdachten, zegt de woordvoerder.

Het zestal werd gefouilleerd. Er is in ieder geval één persoon aangehouden. Of er een wapen is gevonden, kan de woordvoerder niet zeggen.