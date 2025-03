OM eist 12 jaar gevangenisstraf en TBS voor moord op 17-jarige Jet (update)

Winsum – De officier begint haar requisitoir met een beschrijving van Jet, het 17-jarige meisje dat bijna thuis was, maar nooit thuis kwam. Dat meldt het OM.nl.

“In een strafzaak als deze draait het om de verdachte en wat hem verweten wordt, maar wij zijn hier omdat haar leven, het leven van Jet, werd beëindigd door het handelen van deze verdachte.”

De officier is van mening dat er geen discussie bestaat of het verdachte is geweest die Jet op 21 februari 2024 van het leven heeft beroofd. Verdachte heeft dat in zijn eerste verhoor bekend. Maar het gaat in deze zaak om de vraag of hier sprake is van moord of van doodslag.

Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd hoe verdachte en Jet elkaar hebben leren kennen in september 2023, maar het is niet duidelijk geworden hoe de relatie die zij met elkaar hadden omschreven moet worden. Zij hadden daar ieder een eigen beleving van. Op 19 februari 2024 komt uit groepsgesprekken op Snapchat naar voren dat voor Jet de relatie met verdachte al een tijd over is. Jet zou een ander vriendje hebben. Het OM heeft uit het onderzoek opgemaakt dat de relatie met Jet de verdachte enorm bezighield. Op 20 februari appt verdachte met zijn broer dat hij vindt dat Jet geen respect meer voor hem heeft. Hij voelt zich verraden en is boos. In een snapbericht geeft verdachte aan zijn broer aan: “maar ga haar donderdag ook aanpakken, en goed ook”.

Onderzoek aan de telefoon van verdachte levert een beeld op van een man die zijn handelen goed heeft voorbereid. Hij spreekt over het gereedschap dat hij nodig heeft om Jet te slaan, welke kleding hij zal dragen en waar hij haar zal opwachten. “Alles was tot in detail voorbereid.”

Verdachte verklaart dat hij Jet wilde laten schrikken of een stomp geven. Dat hij toen hij haar zag fietsen opeens heel boos werd, naar haar toerende en haar in de rug heeft gestoken. “Maar dit klopt niet met het plan dat verdachte had. Onderdeel van het plan was namelijk dat Jet langs zou fietsen en dat is precies was zij deed. Niets meer, niets minder. Er gebeurt niets dat die hevige gemoedsbeweging kan verklaren”.

Verdachte geeft aan dat hij de hele dag in tweestrijd is geweest over zijn plan. De officier: “Hij kan niet uitleggen waarom hij onherkenbaar moest zijn om Jet bang te maken en hij kan niet uitleggen waarom hij het grootste mes uit de besteklade heeft meegenomen. De achtergrond van zijn handelen was volgens verdachte gelegen in het feit dat ze die week erop weer naar school gingen en dat hij niet wilde dat hij niet belachelijk gemaakt wilde worden door Jet.”

Op basis van de feiten – verdachte heeft een plan gemaakt, verdachte heeft dat plan uitgevoerd, verdachte heeft planmatig gehandeld – kan wat betreft de officier maar één conclusie volgen: er is hier sprake van moord.

Verdachte is uitvoerig onderzocht tijdens zijn verlengde observatie in een Forensisch Centrum.

De officier bespreekt het deskundigenrapport niet uitvoerig. Verdachte is op zijn 4e geadopteerd en heeft bij zijn adoptiefamilie een warm thuis en een goede opvoeding gekregen. “Maar duidelijk is wel dat verdachtes eerste vier levensjaren uiterst turbulent zijn geweest en dat dit voor een gebrekkige hechting heeft gezorgd. Volgens de deskundigen heeft dat gebrekkige fundament geleid tot een diepgewortelde verlatingsangst, gebrekkige mogelijkheden om emoties te reguleren en een broos zelfgevoel. Verdachte heeft negatieve emoties niet willen en kunnen toelaten met tot gevolg dat deze emoties in een onderbewuste onderlaag van zijn persoonlijkheid zijn genesteld.”

Het advies van de deskundigen is om het ten laste gelegde in verminderde mate aan verdachte toe te rekenen. “Ik neem die conclusie over”, aldus de officier.

“Verdachte heeft op 21 februari van het vorig jaar op harteloze wijze een einde gemaakt aan het leven van Jet. Hij heeft haar het meest kostbare wat er bestaat ontnomen, het recht op leven. Jet zal nooit 18 worden, zij zal nooit in het ziekenhuis mensen kunnen helpen zoals ze graag wilde, ze zal nooit meer paardrijden. Ze komt nooit meer thuis.

Verdachte heeft een gat geslagen in het gezin van Jet. De familie zal de rest van hun leven door moeten met dit enorme gemis.”

Gelet op de ernst van het feit, de onherstelbare gevolgen die dat feit heeft gehad, is een behandeling alleen niet genoeg. Er moet wat het OM ook een straf volgen. Vergelding voor het feit dat verdachte Jet het recht op leven heeft ontnomen.

De officier eist voor de moord op Jet een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar plus TBS met dwangverpleging. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



Foto's