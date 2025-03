Winschoten – Bij een brand aan de Kartonbaan in Winschoten kwam maandagmorgen veel rook vrij. De brand is ontstaan in een container bij PreZero, het is niet bekend wat er in die container zit.

De brandweer was met een kraan aanwezig om de brand te blussen meldt RTV Noord. Afgelopen week was er ook al een brand bij Prezero vestiging in Groningen.

Foto's