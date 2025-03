Paasplezier tussen de Brandweerwagens in Hoogezand-Sappemeer

Sappemeer – Op Tweede Paasdag, maandag 21 april 2025, organiseert het Brandweermuseum in Hoogezand-Sappemeer een feestelijke paasactiviteit voor jong en oud. Van 14:00 tot 17:00 uur kunnen bezoekers genieten van een middag vol plezier, georganiseerd door de vrijwilligers van het museum en de Paashaas zelf. Wethouder Annemiek Hoesen-Spithorst zal samen met de Paashaas de paasactiviteiten officieel openen.

De feestelijke paasactiviteit vindt plaats tussen de brandweerwagens van het museum en biedt een gevarieerd programma voor het hele gezin. Van eieren zoeken tot spannende spelletjes, er is voor ieder wat wils. De Paashaas heeft zijn best gedaan en verstopt eieren op geheime plekken door het museum. Kinderen kunnen op zoek naar de verstopt eieren, maar daarnaast is er ook een springkussen, een spannend ‘ei vangen’ uit een hoogwerker, en een raadspel voor chocolade-eieren, knutselen en ei sjoelen.

Aanmelden voor Eieren Zoeken

Om zeker te zijn van deelname aan de eierenzoektocht, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan door te bellen naar 06-51826079 of een e-mail te sturen naar [email protected]. Vergeet niet het aantal kinderen door te geven, zodat er genoeg eieren verstopt kunnen worden!

Activiteiten voor Iedereen

Naast de eierenzoektocht biedt het evenement nog veel meer:

Rondleidingen door het brandweermuseum

Sjoelen, knutselen en springen op het springkussen

Live muziek van de band CrossFire

Lekker eten en drinken, waaronder mosterdsoep van Hotel Faber, hamburgers, en diverse dranken zoals koffie, thee en limonade

DJ Arnoud van Nispen zorgt voor muziek tijdens het spannende ‘Ei vangen’. Bovendien zorgt het museum voor overalls en veiligheidsbrillen zodat iedereen schoon blijft tijdens de activiteit!

Praktische Informatie

Datum: Maandag 21 april 2025

Tijd: 14:00 – 17:00 uur

Locatie: Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer, Kleinemeersterstraat 158, 9611 JJ Hoogezand-Sappemeer

Toegang: Gratis

Kom genieten van een dag vol plezier, verrassingen en gezelligheid en vergeet niet om je aan te melden voor de eierenzoektocht!

Contactinformatie: Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer

E-mail: [email protected]

Telefoon: 06-51826079

Foto's