Uitslaande brand verwoest gebouw in Veendam

Veendam – In de nacht van zondag op maandag omstreeks 01:00 uur, kreeg de brandweer een melding van een gebouw brand aan de Beneden Oosterdiep in Veendam. Bij aankomt bleek het vuur zich al hevig te verspreiden met uitslaande vlammen.

Vanwege de grote van de brand schaalde de brandweer al snel op naar ‘middel brand’, waardoor er extra eenheden ter plaatse kwamen. De brandweer zette zich in met man en macht om de vlammen te doven en verdere schade te beperken. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De brandweer heeft de brand geblust.

Foto's