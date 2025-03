Pieter Timmer zit 40 jaar bij de brandweer Finsterwolde

FINSTERWOLDE- Pieter Timmer viert zijn 40-jarig jubileum bij de brandweer. De inmiddels 66-jarige brandweerman begon op 1 maart 1985, toen de kazerne nog gevestigd was bij de toren aan de Wiegersweg in Finsterwolde.

In bijna vier decennia heeft Timmer veel meegemaakt, van mooie momenten tot ingrijpende gebeurtenissen. Hij is trots op het huidige team, de moderne kazerne aan het Bospad en de middelen waarover de brandweer nu beschikt. Stoppen is voor hem voorlopig nog geen optie.

Tijdens een bijeenkomst in de kazerne werd Timmer verrast met een speciaal pakket. Ook zijn vrouw werd in het zonnetje gezet met een bos bloemen.

Foto's