Grote drukte bij start kaartverkoop Normaal in Siddeburen

SIDDEBUREN – De kaartverkoop voor het concert van Normaal in Siddeburen is op 1 maart van start gegaan en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Vanaf de vroege ochtend verzamelden fans zich bij de verkooppunten, waar de sfeer er meteen goed in zat.

Liefhebbers van de Achterhoekse rockband kwamen massaal opdagen om een felbegeerd ticket te bemachtigen. Velen stonden al ruim voor de start in de rij, gewapend met stoeltjes en thermoskannen koffie. Er werd volop geouwehoerd, herinneringen aan eerdere concerten werden gedeeld en af en toe klonk er zelfs een luidkeels “Høken!”.

Niet alleen fans uit Siddeburen, maar ook uit omliggende dorpen kwamen een kijkje nemen bij de kaartverkoop. De drukte trok de aandacht van nieuwsgierige voorbijgangers, die even bleven hangen om de gezellige chaos te aanschouwen.

Volgens een buurtbewoner is de kaartverkoop zelf al een evenement op zich. Mensen komen niet alleen om kaarten te halen, maar ook voor de sfeer en het samenzijn. Het hoort er gewoon bij,” zegt hij.

De kaartverkoop verliep vlot, al moesten sommigen geduld hebben door de grote opkomst. Voor veel bezoekers maakte dat niets uit; de voorpret en de gezelligheid maakten het wachten meer dan waard. Met de snelle verkoop van de kaarten is duidelijk dat Normaal nog altijd razend populair is in het noorden van het land.

Foto's