Politie: Voorwerpen bij deuren/ kozijnen ! Pas op voor inbrekers

Regio – De politie heeft de afgelopen weken meerdere meldingen binnengekregen van personen die kleine voorwerpen bij kozijnen en deuren neerleggen in Appingedan, Delfzijl en Farmsum.

Ze vermoeden dat zij dit doen om zo de woning in de gaten te houden op de aanwezigheid van de bewoners. Wanneer blijkt dat de bewoners niet aanwezig zijn breken deze personen in.

Ga je van huis? Wees dan extra alert en doe je deuren op slot, je ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Vraag uw buren, familie of vrienden om uw woning in de gaten te houden als je een tijdje weggaat. Zie je een verdachte situatie? Bel 112! Daar vang je boeven mee.

Foto's