Auto botst tegen boom aan de Westerbrink in Veendam (video)

Veendam – De hulpdiensten werden maandagavond even na de klok van 23.00 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Westerbrink. Hier was een auto door onbekende oorzaak tegen een boom gebotst.

Naast twee ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team met de traumaheli en de brandweer gealarmeerd. De twee laatst genoemden werden al snel geannuleerd. Eén persoon werd onderzocht in een ambulance, het is onbekend of deze ook is vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie die ook met twee voertuigen ter plaatse was doet onderzoekt naar het ongeval. Een berger kwam voor afsleep van de auto.

