Veendam – Een persoon is woensdag na een val bij een bedrijfspand aan de Drieborghweg in Veendam gewond geraakt. Hoe de persoon kwam te vallen, is nog niet bekend.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Dat meldt RTV Noord. Een onderzoek zal worden ingesteld.

