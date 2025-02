Verdachte (24) verkrachting jong meisje in Beijum blijft in voorarrest

Groningen – De 24-jarige man die begin november werd opgepakt voor de verkrachting van een zeer jong meisje in een bosje bij de speeltuin aan de Jensemaheerd in Beijum, blijft in voorarrest. Volgens het Dagblad van het Noorden(bron en meer informatie) werd dat dinsdagochtend duidelijk in een inleidende zitting in de zaak.

De verdachte wil graag vrijgelaten worden in afwachting van een nieuwe inleidende zitting in april, omdat hij psychische klachten en stoornissen heeft. In de rechtszaal vroeg de advocaat van de man om een psychisch onderzoek, zodat de verdachte zijn zaak in vrijheid kan afwachten. Maar de rechter oordeelde, net als het Openbaar Ministerie, dat de zaak te ernstig is om hem vrij te laten.

Foto's