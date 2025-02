Campagne tegen F-35 op vliegveld Eelde gelanceerd

Eelde – Een groep van bijna dertig bedrijven, natuurorganisaties en omwonenden van Groningen Airport Eelde is dinsdag begonnen met een campagne tegen de komst van F-35-jachtvliegtuigen op de noordelijke luchthaven. Schrijft Oogtv.nl.

De campagne ‘F35-NEE!’ moet ervoor zorgen dat Eelde niet wordt aangewezen voor oefeningen met de F-35. Die kans is volgens de initiatiefnemers nog steeds reëel. Staatssecretaris Gijs Tuinman gaat door met het onderzoek naar het medegebruik van Groningen Airport Eelde door Defensie, maar Lelystad en De Peel lijken vooralsnog wel de meest logische kandidaten. Maar Eelde staat nog wel op het lijstje van Defensie, terwijl vrijwel alle overheden in Groningen en Drenthe al hebben laten weten tegen de komst van de straaljagers te zijn.

Daarom is dinsdag een speciale actiewebsite gelanceerd. Ook wordt er de komende tijd geflyerd en worden spandoeken opgehangen om zo de impact van de eventuele komst van de straaljagers in de omgeving bekendheid te geven. “Alleen een eensgezind en duidelijk geluid kan Defensie en de politici in Den Haag ervan doordringen dat stationering van de F-35 op Eelde een ramp wordt voor de regio”, schrijven de initiatiefnemers van ‘F35-NEE!’ dinsdagochtend. “We kunnen dus niet stil gaan zitten. Wat is de ereschuld die het Rijk heeft aan Noord-Nederland nog waard als het Rijk F-35’s op Eelde toestaat? Laat het Noorden niet nog meer beven!”

