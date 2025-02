Siard Heidanus via X

Siard Heidanus via X

Groningen – De politie in Groningen is opzoek naar de eigenaar van een blauwe Spirit fiets. Dat meldt Operationeel Expert Siard Heidanus op X.

De fiets valt vooral op door de stickers op de achterkant. Mocht u weten wie de eigenaar is of bent u de eigenaar van deze fiets? bel dan met de politie via 0900-8844.

Foto's

Deel dit artikel

Social media