Auto belandt in sloot na ongeval op N368 bij Blijham

Blijham – Zaterdagavond is een auto in de sloot beland na een eenzijdig ongeval op de N368 (Winschoterweg) bij Blijham.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De weg werd daarbij tijdelijk afgesloten. Volgens een fotograaf ter plaatse is de bestuurder over een rotonde gereden en vervolgens in de sloot terechtgekomen. Vermoedelijk speelde de dichte mist een rol, waardoor de rotonde over het hoofd werd gezien.

De bestuurder wordt gecontroleerd in de ambulance, het is nog niet bekend of de bestuurder mee moet naar het ziekenhuis.

De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

