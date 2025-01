Schietincident Ypemaheerd in Beijum

Groningen – De politie kreeg vrijdag op zaterdag rond 03:25 uur een melding van een schietincident in de omgeving van de Ypemaheerd in Groningen.

Er zou meerdere keren zijn geschoten op een voertuig. Dat voertuig is weggereden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt het incident.

Er zijn op dit moment geen aanhoudingen verricht. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident? Weet u meer over het voertuig? Of heeft u camerabeelden waarop iets te zien is? Deel dit dan met de politie via 0900-8844. Bij spoed: bel 112.

