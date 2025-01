Zevenhuizen – Aan de Oudewijk in Zevenhuizen heeft zaterdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een automobilist is daarbij uit de bocht gevlogen en is via een boom door een hek een naastgelegen weiland ingereden. De politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Het slachtoffer wordt op dit moment onderzocht in de ambulance.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Een berger komt het voertuig afslepen.

Foto's