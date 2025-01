Uitslaande brand in leegstaand kantoor in Veendam, drone team ingezet

Veendam – Aan de Adriaan Tripweg in Veendam is van woensdag op donderdagnacht rond 05:20 uur een brand in een leegstaand kantoor uitgebroken. De brand was bij aankomst uitslaand en de brandweer had opgeschaald naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker kwamen daarop ter plaatse.

Het kantoorpand is vervallen, dichtgespijkerd en de constructie was van een dusdanige slechte kwaliteit dat het te gevaarlijk was om het vuur van binnen te bestrijden. Ze gingen daarom de brand die op de verdieping woedt van buitenaf blussen.

Team Digitale Verkenning

Het bleek lastig om de brandhaard van buitenaf goed te kunnen lokaliseren. Het Team Digitale Verkenning ging daarom ondersteunen. Met een drone probeerden ze op een veilige manier goed beeld krijgen waar de brandhaard zich bevond en of onze bluswerkzaamheden effect hadden.

Uit de beelden is gebleken dat de bluswerkzaamheden effectief zijn geweest. Ze blussen de laatste brandhaarden af en gingen daarna terug naar kazerne meldt de brandweer in de VR Blog om 07:15 uur.

