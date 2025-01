Opdrachtgever moord Gerard Meesters in hoger beroep

Groningen – De Britse drugsbaas Robert D. gaat in hoger beroep tegen de levenslange gevangenisstraf die de rechtbank in Groningen hem vorige maand oplegde voor het geven van de opdracht tot de moord op Gerard Meesters. Dat meldt RTV Noord.

De rechtbank noemde de moord twee weken geleden “koelbloedig en doelgericht” en legde D. een levenslange straf op. D. zit nu nog vijf jaar in een Franse cel voor internationale drugshandel, waardoor hij zelf de uitspraak niet live hoorde. Maar de drugsbaas vindt dat er te weinig bewijs is dat hij achter de moord zit en stapt daarom naar het Gerechtshof.

Meesters, een 52-jarige leraar uit Groningen, werd in 2002 doodgeschoten in de deuropening van zijn woning. De moord werd gepleegd nadat Meesters’ zus een partij drugs had gestolen. Omdat Meesters niet kon zeggen waar zijn zus was, gaf D. volgens de rechtbank opdracht om hem te liquideren.

De inmiddels overleden schutter werd in 2005 ook veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij stierf een week geleden in zijn cel en ontkende de moord tot zijn dood. Dankzij volharding van de familie van Meesters en hulp van DvhN-journalist Rob Zijlstra werd het onderzoek naar de opdrachtgever voor de moord heropend, wat leidde tot de veroordeling van Robert D.

