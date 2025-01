Veendam: Politie zoekt twee mannen na straatroof

VEENDAM – Bij de Minervastraat in Veendam vond maandagavond tussen 21:45 en 22:00 uur een beroving plaats. De politie is nu op zoek naar deze daders en doen een oproep aan inwoners van Veendam om op te letten. Dat meldt RTV1.

>Het is niet bekend of er iets buitgemaakt is. Wel is bekend dat het slachtoffer niet gewond is geraakt, meldt de politie aan RTV1. De politie vraagt inwoners die meer informatie heeft over deze beroving, door bijvoorbeeld camerabeelden, contact op te nemen met de politie. Dat kan via de telefoonnummers 0900 – 8844 of via M.(0800-7000)

