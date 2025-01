Pas op voor bedreigingen via Snapchat: Belangrijke tips gedeeld

Regio – In verschillende gemeenten zijn meldingen gedaan van bedreigingen via Snapchat. In deze berichten wordt vaak geëist om geld over te maken, met dreigementen van ernstige gevolgen als dat niet gebeurt. Deze vorm van digitale intimidatie is zorgwekkend en vraagt om een alerte houding.

Het is belangrijk om te weten hoe je hiermee omgaat. Bewijs verzamelen is essentieel: maak bijvoorbeeld met een andere telefoon een foto van het gesprek, zodat de afzender niet ziet dat er een screenshot is genomen. Leg ook de gebruikersnaam en profielfoto vast. Controleer daarnaast of jouw Snapchat-account op privé staat, zodat onbekenden geen toegang hebben, en accepteer geen verzoeken van vreemden.

Praat met uw kinderen

Ouders wordt aangeraden om met hun kinderen te praten over veilig gebruik van sociale media. Het bespreken van mogelijke risico’s en hoe hiermee om te gaan, helpt kinderen weerbaar te worden.

Direct melden bij de politie

Het is cruciaal om bedreigingen direct te melden bij de politie via 0900-8844 of bij het politie bureau bij u in de buurt. Zij nemen dit soort zaken zeer serieus en kunnen ondersteuning bieden.

