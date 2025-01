Brand in meterkast van woning in Groningen

GRONINGEN – Zaterdagmiddag heeft er brand gewoed in de meterkast van een woning aan de Hylkemaheerd in Groningen.

De brandweer werd rond 15:15 uur met spoed gealarmeerd. Ter plaatse bleek volgens een woordvoerder van de brandweer brand te woedden in de meterkast van een woning. De woning was ontruimd.

De brandweer had de brand snel onder controle en heeft geventileerd. Enexis is ter plaatse en neemt het over van de brandweer. Vermoedelijk zit de woning door de brand nu zonder stroom.

Foto's