Korte brand na laswerkzaamheden in Nietap

Leek – De vrijwilligers van brandweer Leek zijn zaterdagmiddag rond kwart over twee ingezet bij een schuurbrand aan Oostindie in Nietap. De bewoner was bezig met laswerkzaamheden waarbij brand is ontstaan wat voor behoorlijke rookontwikkeling zorgde.

Brandweer en politie spoedden zich naar de incidentlocatie om hulp te verlenen. De bewoner heeft zelf direct de meeste vlammen kunnen blussen waarna de brandweer het afgeblust heeft.

De straat is tijdens de bluswerkzaamheden door de politie afgesloten voor al het verkeer. Nadat de brandweer met een warmtebeeldcamera de situatie gecontroleerd had en de ruimte geventileerd was kon men retour naar de kazerne.

Omdat de bewoner mogelijk rook had ingeademd is een ambulance ter plaatse gekomen om meneer te onderzoeken. Na een grondige controle bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig.

Foto's