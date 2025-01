Meerdere keren op woning geschoten, beelden gezocht (update)

Rond 03:25 uur kreeg de politie melding dat er vermoedelijk geschoten is op een woning in de Van Eedenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat er meerdere keren op de woning geschoten is. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan de woning ontstaan.

Onderzoek

Na de melding is er direct een onderzoek opgestart. Ze willen weten dat de exacte aanleiding en toedracht voor het incident is geweest. Naast sporenonderzoek en buurtonderzoek kijken we onder andere of er nog camerabeelden zijn die we kunnen gebruiken. Ook zijn we op zoek naar eventuele getuigen.

Iets gezien, gehoord of in bezit van beelden?

Heeft u iets gezien of gehoord vanaf 03:00 uur aan de Van Eedenstraat in Groningen? Of bent u in het bezit van (deurbel)camerabeelden waar iets verdachts op te zien is, voorafgaand, tijdens of na het incident? Of beschikt u over meer informatie rondom dit incident en heeft u dat nog niet gedeeld met de politie? Neem dan contact met hun op. Dat kan via 0900-8844 onder vermelding van zaaksnummer 2025015660. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.