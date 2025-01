Nieuwe politieauto’s voor de noodhulp (video)

Getest in de operatie

De nieuwe basispolitievoertuigen zijn de afgelopen maanden uitgebreid getest, vertelt Brouwer. ‘De auto’s zijn ingezet voor een gebruikersperiode van vier maanden. In deze tijd zijn de voertuigen in de operatie getest. Verschillende basisteams in het land kregen de tijd om de voertuigen uit te proberen, zowel in de stad als in landelijke gebieden. Hieruit zijn nog enkele kleine wensen en verbeteringen gekomen, die worden doorgevoerd voordat de voertuigen in grote aantallen in productie gaan.’