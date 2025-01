Mistig in Groningen, rij voorzichtig + tips KNMI !

Groningen – Het was woensdagochtend toch behoorlijk mistig in Groningen. Toch is er geen code Geel in Groningen.

Met uitzondering van Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, komt plaatselijk dichte mist voor meldt het KNMI. De mist is hardnekkig, mogelijk wordt deze in de loop van de dag iets minder dicht. Het verkeer kan hinder van de mist ondervinden. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. Tips bij mist.

Wat kan ik verwachten? Kans op ongelukken door dichte mist Wat kan ik doen? Volg weerberichten en waarschuwingen via KNMI.nl en de KNMI-app

Wat kan ik verwachten? Kans op gevaarlijke situaties, omdat de weg opeens slecht te zien is

Kans op vertragingen op de weg, in het openbaar vervoer en in het vliegverkeer Wat kan ik doen? Zet de juiste lichten aan: mistlampen voor (bij minder dan 200 meter zicht), ook mistlampen achter (bij minder dan 50 meter zicht) Rijd langzamer, houd grotere afstand tot andere chauffeurs Bekijk voor vertrek de actuele situatie. Kijk op een van de vele reisplanners voor de trein, tram of de bus. Volg het advies voor de snelwegen op rwsverkeersinfo.nl



Foto's