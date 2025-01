Leek: BMW midden in de nacht op de oprit leeggeroofd

Leek – In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 januari 2025 is een BMW leeggeroofd terwijl deze naast een woning op de oprit geparkeerd stond.

Deze brutale inbraak aan de Dijklaan in Leek moet aldus de eigenaar gepleegd zijn tussen 00:00 en 06:30 uur. De dieven hebben waarschijnlijk het alarm uitgeschakeld en folie op de ruit geplakt om vervolgens in de hoek de ruit in te slaan. Dat meldt Infoleek.nl.

Hierna is het complete multimedia systeem, touchscreen, stuurwiel en bedieningsmodule gedemonteerd en weggenomen. De eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan en de politie heeft een rapport opgemaakt van deze inbraak. Heb je een deurbelcamera waar iets verdachts op te zien is of heb je iets verdachts gezien of gehoord afgelopen nacht of de dagen ervoor? Meld dit bij de politie via 0900-8844.

Foto's