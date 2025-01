Vijf mannen aangehouden bij inval in drugspand Stad

Groningen – Op woensdag 8 januari heeft de politie een instap gedaan in een woning aan de Papengang in het centrum van Groningen.

De wijkagenten van het centrum ontvingen de laatste weken meerdere meldingen van drugsoverlast vanuit een pand. Op basis van deze meldingen is een onderzoek gestart welke leidde tot de instap.

Voor de instap is gebruik gemaakt van de expertise van de ondersteuningsgroep noord. Zij hebben een snelle toegang tot de woning verschaft en konden op heterdaad vijf verdachten aanhouden. De verdachten zijn twee mannen van 25 en 21 uit de gemeente Groningen, een 24-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen en twee mannen van 27 en 25 uit de gemeente Lelystad.

In de woning zijn meerdere soorten drugs aangetroffen. Alle drugs is in beslag genomen en de vijf verdachten zijn ingesloten op het cellencomplex. Wij gaan het onderzoek naar deze verdachten voortzetten. Ervaart u drugsoverlast in uw omgeving? Of heeft u het vermoeden van handel in drugs? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844 of via. Meld u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-6070 of meld misdaad anoniem.

