Cybercriminelen misbruikten uitvaart van jongen die in Stad werd omgebracht

Groningen – De uitvaart van de 12-jarige Gianny-Davey, die eind december door een misdrijf om het leven kwam in een appartement aan de Blekerslaan, is volgens het AD door cybercriminelen misbruikt om mensen op te lichten. De uitvaart van Gianny-Davey vond woensdagochtend plaats in Amsterdam. Dat meldt OOGTV.nl

Volgens het AD werden via Facebook nep-pagina’s aangemaakt waarop een zogenaamde livestream van de afscheidsdienst werd aangeboden. Bezoekers werden doorgestuurd naar een gehackte server, waar de oplichters probeerden om persoonlijke gegevens te stelen. De gehackte server, eigendom van een Britse jachtclub, is inmiddels gewaarschuwd en de familie van de overleden jongen heeft de politie ingeschakeld. Ondanks meldingen zijn de nep-pagina’s nog niet allemaal door Facebook-eigenaar Meta verwijderd. Het is onduidelijk of slachtoffers daadwerkelijk zijn benadeeld.

Woensdag namen honderden mensen afscheid van Gianny-Davey, die eind december dood werd gevonden in de woning van zijn vader aan de Blekerslaan. Zijn 45-jarige vader is als verdachte aangehouden. Een crowdfundingsactie leverde 70.000 euro op om de uitvaart te bekostigen en de moeder van de omgebrachte jongen te ondersteunen.

