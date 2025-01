Advocaat Schuiling hoopt dat straf wordt ingetrokken, OM gaat zaak opnieuw aanbrengen

Groningen – De rechtszaak tegen oud-burgemeester Koen Schuiling, die eerder stopgezet werd vanwege een gebrek aan juridische bevoegdheid, zal volgens het OM ‘zo snel mogelijk’ opnieuw worden ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland. Ondertussen hoopt Schuilings advocaat dat het OM de zaak nu intrekt, omdat vrijspraak volgens hem de enige juiste uitkomst van de zaak was geweest. Dat meldt OOGTV.nl

De rechtszaak tegen oud-burgemeester Koen Schuiling werd woensdagmiddag stopgezet omdat de rechtbank in Zwolle niet bevoegd bleek om de zaak te behandelen. De zaak werd op verzoek van de Groninger rechtbank behandeld door de collega’s in Zwolle, om alle schijn te vermijden. Dat verzoek had echter niet per mail gedaan mogen worden. Daarom is de rechtszaak gestopt.

“Het OM is van mening dat de mailwisseling als rechtsgeldige verwijzing had kunnen gelden, maar de rechtbank oordeelt anders”, vertelt woordvoerder Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland. “We waren van mening dat er een formele verwijzing was, maar dat is niet het geval geweest. De politierechter meent dat het mailverkeer dat er ligt niet als een formele beslissing geldt.”

Volgens advocaat Peter Koops van Schuiling heeft de rechtbank ‘keurig op een rij gezet waarom deze rechtbank niet bevoegd is’: “Er was een mailtje van de rechtbank Noord-Nederland waarin werd aangegeven dat zij het een goed idee vonden, maar ook zij konden geen formele verwijzingsbeslissing nemen. Je hebt een rechtelijke beslissing nodig om van de ene rechtbank naar de andere te verwijzen en dat is hier niet goed gedaan.”

Zaak wordt opnieuw aangebracht

Het Openbaar ministerie stelt de zaak zo snel mogelijk opnieuw aan te gaan brengen bij de rechtbank in Noord-Nederland. Daarna wordt de zaak vermoedelijk weer doorverwezen naar Overijssel, maar dat zal dan via een rechtelijke beslissing moeten gebeuren en niet meer per e-mail. “We hopen dat het op korte termijn kan, maar dat hangt af van de capaciteit bij de rechtbank.”

Schuiling en advocaat gingen voor vrijspraak

Schuiling vocht woensdagmiddag een boete van 250 euro voor ‘schennis van de eerbaarheid’ aan, na een incident langs de A7 op 25 maart 2024. Schuiling verklaarde dat hij zich vanwege hevige buikpijn verlichtte, wat verkeerd werd geïnterpreteerd als seksueel gedrag. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van schennis van de eerbaarheid. Daarnaast werd woensdag bekend dat minister Judith Uitermark Schuiling gedwongen had om af te treden vanwege deze zaak en twee eerdere politiemeldingen. Als Schuiling niet snel opstapte, werd er vanuit Den Haag gedreigd met schorsing.

Koops wilde verder niet ingaan op de inhoud van de zaak, maar hij gaf wel aan dat zijn cliënt altijd heeft volgehouden dat er sprake was van “een vreselijk misverstand.” “Ik kan nu nog niet vooruitlopen op de inhoud van de zaak. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij hier kwamen voor een vrijspraak”, zegt Koops. “Anders hadden we ook geen verzet ingesteld.”

De advocaat gaf ook aan dat de zaak nu verder onzeker is. “Het OM kan de strafbeschikking alsnog intrekken, en wellicht zal ik ze nog eens een keer bellen om te vragen of dat toch niet een goed idee is. Mij lijkt van wel.” Video.

