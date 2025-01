Oud-burgemeester Koen Schuiling vecht boete voor schennispleging woensdag aan in Zwolle

Groningen – Koen Schuiling vecht komende woensdagmiddag vanaf 13.00 uur zijn boete aan van 250 euro voor vanwege ‘aanstootgevend gedrag’ en ‘schennis van de eerbaarheid’ bij de rechtbank in Zwolle.

Daarmee hoopt de in oktober vorig jaar afgetreden oud-burgemeester van Groningen een ‘pijnlijk misverstand’ de wereld uit te helpen.

‘Hevige buikpijn’

In maart 2024 werd Schuiling aangesproken door de politie na een melding van een medeweggebruiker. Schuiling verklaarde dat hij last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en zich op dat moment probeerde te verlichten, wat verkeerd werd geïnterpreteerd. Ondanks een uitleg en een medische verklaring besloot het OM toch een boete op te leggen.

“Wat mij wordt verweten, is een misverstand”, liet Schuiling eind september weten, nadat het Dagblad van het Noorden de boete aan het licht bracht. Schuiling noemde de boete daarom ‘onterecht’ en een fout van het OM: “Ik zal de rechtbank op basis van alle beschikbare informatie overtuigen dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand.”

Eerder aftreden

Groningen – Mede vanwege de beschuldigingen en de gevolgen daarvan besloot Schuiling in oktober 2024 vervroegd af te treden. ‘Om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen te beperken’, liet Schuiling eind september weten. Sindsdien is het stil rond de zaak van Schuiling. Schrijft Oogtv.nl dinsdag.

Schuilings laatste raadsvergadering vond plaats op 25 oktober en inmiddels is Mirjam van ’t Veld tijdelijk zijn opvolger, terwijl er wordt gezocht naar nieuwe burgemeester via een sollicitatieprocedure.

Vanwege ‘mogelijke belangenverstrengeling’ in Zwolle

De rechtszaak dient komende woensdag niet in Groningen, maar in Zwolle. De zaak is overgedragen van het arrondissementsparket van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland naar dat van Oost-Nederland om belangenverstrengeling te voorkomen.

Dit parket legde ook de boete op aan Schuiling. Het OM mag dit soort boetes, maar ook taakstraffen of schadevergoedingen, zelf opleggen zonder tussenkomt van een rechter voor dit soort strafbare feiten. Dat gebeurt al ruim vijftien jaar om rechters te ontlasten. Wanneer een verdachte in verzet gaat of beroep aantekent, gaat een dergelijke zaak alsnog naar de rechtbank.

