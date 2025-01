SP wil op korte termijn maatregelen om verkeersveiligheid rotondes Siersteenlaan te verbeteren

Groningen- De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Groningen over de verkeersveiligheid op de rotondes aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen. De partij wil weten of het college of er snel maatregelen komen, nadat er kort voor en na de jaarwisseling opnieuw een aantal aanrijdingen plaatsvonden.

De rotondes in Vinkhuizen zijn al langere tijd een probleem, met meerdere ongevallen in de afgelopen maanden. In het Dagblad van het Noorden pleitten bewoners vorig week opnieuw voor snelheidsverlaging en andere maatregelen om de veiligheid te verhogen.

De raadsfractie wil weten of de snelheid op de Siersteenlaan verlaagd kan worden van 50 km per uur naar 30 km per uur om de risico’s te verkleinen. De partij vraagt verder welke andere maatregelen het college overweegt om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren en daarover in gesprek te gaan met de verkeerscommissie van het Wijkoverleg Vinkhuizen.

