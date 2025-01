Tesla eindigt tegen reclamezuil bij de Atoomweg & ongeval Appingedam

Groningen – Een Tesla is dinsdagochtend bij de Atoomweg van de weg af geraakt en kwam toen tegen een reclamezuil tot stilstand.

De toedracht is niet bekend. De auto is total loss geraakt meldt een getuige, het is niet bekend of de bestuurder gewond raakte. Berger Poort kwam voor de berging. De politie maakte een rapportage op.

Appingedam

Aan de Olingermeeden in Appingedam is deze middag een auto van de weg geraakt. De bestuurder miste door onbekende oorzaak de bocht. De auto kwam in een greppel tot stilstand.

‘Buurtbewoners en passanten hebben zich over de wat oudere man ontfermd. Schrijft RTV Noord.

Foto's