Diverse stormschades regio Groningen door storm Floriane

Groningen Bij een kantoorgebouw aan de Leonard Springerlaan, bij de Martiniplaza in de buurt, is stormschade gemeld. Dat gebeurde rond 16.20 uur.

Bij aankomst van de brandweer bleek het dat er gevelpanelen waren losgewaaid, die op straat terecht zijn gekomen. Dat meldt RTV Noord.

Bomen op de weg

Op de N385, de Kielsterachterweg, bij Wildervank is door de storm een boom op de weg gevallen. Het verkeer moet er omheen rijden om verder te kunnen. De brandweer is bezig om de boom kleiner te zagen en weg te halen.Schrijft RTV Noord in de Live Blog.

Dakpannen waaien van Aldi in Winsum

Bij de Aldi aan de Onderdendamsterweg in Winsum zijn door de harde wind dakpannen van het pand gewaaid. De brandweer heeft met een hoogwerker losliggende pannen weggehaald. Zegt Rtvnoord.

Foto's