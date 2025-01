Storm Floriane: Boom valt tegen rijdende auto op de N362 bij Nieuwolda, 1 gewonde

Nieuwolda – Op de N362/ Gereweg t.h.v. 12,6 bij Nieuwolda is maandagmiddag rond 16:15 uur een aanrijding ontstaan.

De brandweer en andere hulpdiensten werden hiervoor opgeroepen. Er bleek een boom te zijn omgewaaid tegen een rijdende auto, dit door de harde storm(Floriane) die er maandagmiddag was. De weg is tijdelijk afgesloten. De politie maakte een rapportage op van de aanrijding voor de verzekering. 1 persoon raakte gewond en ging na behandeling in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis.

Foto's