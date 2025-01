Zondagochtend code geel voor gladheid door sneeuw

Komende nacht gaat het verspreid over het land sneeuwen. Door de lage temperaturen kan de sneeuw bevriezen en kunnen wegen glad worden. Het KNMI zet voor zondagochtend daarom voor heel het land code geel uit.

De waarschuwing geldt van 03:00 uur zondagnacht tot en met 14:00 uur zondagmiddag. Tijdens de sneeuwval kan het zicht ook belemmerd worden voor het verkeer.

Het KNMI verwacht dat er zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw gaat vallen. In een brede strook over het midden van het land valt iets meer, zo’n 3 tot 5 centimeter sneeuw.

De kans op gladheid is het grootst in de ochtend. In de loop van de dag stijgen de temperaturen en gaat de sneeuwval over in regen.

Foto's