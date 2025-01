Scheemda – Hulpdiensten zijn zaterdagavond opgeroepen voor een ongeval op de Stationsstraat in Scheemda. Ter plaatse bleek het te gaan om een voertuig die van de weg is geraakt en tot stilstand is gekomen in een sloot.

Naast de ambulance kwam ook de brandweer en politie ter plaatse. Het is onbekend hoeveel gewonden er zijn gevallen. De politie maakt rapport op van het ongeval. Een berger kwam ter plaatse of het voertuig af te slepen.

Foto's