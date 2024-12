Hoogkerk – In de tunnel aan de Vierverlatenweg heeft vrijdagmiddag een vrachtwagen met zijn trailer de tunnelwand geraakt. Hierdoor is een groot deel aan suikerbieten op de baan beland.

Vermoedelijk moest de chauffeur uitwijken voor een andere truck. Niemand raakte gewond. De weg is voorlopig volledig afgesloten. Men is inmiddels begonnen met opruimen, dit zal enkele uren duren is de verwachting. Men kan omrijden via het Hoendiep.

