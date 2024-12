Vuurwerkinspecteurs hebben drukke weken

Hoogkerk – Vuurwerkinspecteurs van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zijn al een tijdje bezig met voorbereidingen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Toezichthouders als Peter Riemeijer controleren of de verkoop en opslag van vuurwerk aan de strenge veiligheidsregels voldoen.

“Al in november voeren we voorcontroles uit”, vertelt Riemeijer, toezichthouder milieu en vuurwerkinspecteur op de website van de ODG. “We kijken dan onder andere naar de technische staat van de vuurwerkbunkers.” Tijdens de verkoopdagen controleren inspecteurs ook of het vuurwerk binnen het bereik van sprinklers ligt en of opslagruimtes goed toegankelijk zijn. “Vuurwerk moet op de juiste manier zijn opgeslagen, zonder overmatige stapels en met een gangpad van minstens 75 centimeter breed.”

Veiligheid voorop bij vuurwerkverkoop

Ondernemers mogen vuurwerk alleen verkopen en opslaan als zij een melding hebben gedaan of een vergunning hebben. “Verkooppunten moeten voldoen aan strenge regels en opslagplaatsen moeten veilig zijn”, zegt Riemeijer. Tijdens de drie officiële verkoopdagen, 28, 30 en 31 december, letten inspecteurs extra goed op keurmerken en of er geen illegaal vuurwerk wordt aangeboden.

Ook toezicht buiten openingstijden

Inspecteurs zijn ook buiten de officiële verkoopdagen actief. “Sommige ondernemers plaatsen vuurwerk al eerder in de winkel, maar dit is niet toegestaan,” legt Peter uit. “Er is dan niet voldoende toezicht om risico’s te beperken.” Peter benadrukt dat veilige opslag cruciaal is om brandrisico’s te voorkomen.

“De vuurwerkinspecties zorgen voor drukke weken, maar ook voor een veilig en feestelijk Oud & Nieuw”, sluit Peter af. Zelf kijkt hij vooral naar het vuurwerk en steekt hij niets af: “Ik geniet vooral van het kijken naar het vuurwerk.”

Foto's