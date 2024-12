Nog geen berechting Jamesly S. voor doodsteken van Jet uit Winsum; onderzoeken vertraagd

Winsum – Het lukt niet om de rechtszaak tegen Jamesley S. voor het doodsteken van de 16-jarige Jet uit Winsum nog dit jaar te behandelen.

Het stond voor deze week op de agenda van de rechtbank, maar het proces is met drie maanden uitgesteld.

De reden daarvoor is dat de psychologische en psychiatrische onderzoeken van de verdachte nog niet zijn afgerond. Eerder dit jaar werd de zaak ook al vertraagd, omdat er steeds maar geen plek was in een observatiekliniek. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's