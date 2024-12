Woning door brand verwoest in Bedum (video)

Bedum – De brandweer is dinsdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Heemweg in Bedum. Omdat het niet duidelijk was of er nog mensen in de woning aanwezig waren was er op voorhand middelbrand gegeven. Dat betekent dat er een extra brandweerwagen onderweg is.video.

Het zou gaan om een hoekwoning van een blok rijtjeswoningen. De direct naast gelegen woning wordt ook door ons gecontroleerd. Deze woning werd niet bewoond. De woning waar de brand heeft gewoed is beneden volledig uitgebrand. Er zijn geen personen aangetroffen in de beide woningen

Foto's

Deel dit artikel

Video