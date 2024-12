Getuigen gezocht van geweldsincident Selwerd

Groningen – Op dinsdag 10 december 2024, omstreeks 13:40 uur is een vrouw slachtoffer geworden van een geweldsincident. Dit heeft plaatsgevonden bij het winkelcentrum in de wijk Selwerd te Groningen. Bij dit incident heeft er eerst geweld plaatsgevonden en vervolgens is er een goed bij het slachtoffer afgenomen.

Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact met de politie! Dit kan via deze post of telefonisch via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Vergeet hierbij niet het onderzoeknummer (2024337158) te vermelden.

Foto's