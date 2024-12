Eenzijdig ongeval op de Sportterreinstraat in Wildervank

Wildervank – De politie kreeg zaterdagavond aan het begin van de nachtdienst een spoedmelding op de Sportterreinstraat in Wildervank. Hier heeft een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden, waarbij het voertuig over de kop was geslagen. Bij aankomst bleek de ambulance reeds ter plaatse te zijn.

De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. Gelukkig bleek al snel dat de bestuurder slechts gering letsel had. De bestuurder werd onderworpen aan een “blaastest”. Hiermee werd geconstateerd dat de bestuurder zeer vermoedelijk te veel alcohol had genuttigd.

Hierop heeft de politie nog een eenheid ter plaatse laten komen, welke in afwachting van de berger bij het voertuig bleef. Hierdoor kon de politie met de bestuurder naar het bureau om de bestuurder daar aan een ademanalyse te onderwerpen.

De uitslag van de ademanalyse viel dermate negatief uit voor de bestuurder, dat het rijbewijs werd ingenomen.

