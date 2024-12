Steekpartij Oude Ebbingestraat dinsdagavond bij Opsporing Verzocht

Groningen – In het programma Opsporing Verzocht op NPO 2 wordt dinsdagavond (vanavond) aandacht besteed aan de steekpartij in een winkel aan de Oude Ebbingestraat. Meldt de politie.

De verdachte stak op vrijdag 8 november in de zaak een andere man in zijn been. Daarna ging hij er lopend vandoor. Volgens de politie gaat het om een donker getinte man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg donkere kleding en had een mondkapje voor.

De uitzending van Opsporing Verzocht begint om 20.25 uur.

