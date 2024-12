De politie is nog steeds op zoek naar de 49-jarige Diana uit Groningen (update)

Groningen – De politie is op zoek naar de 49-jarige Diana uit Groningen. Het laatste contact met haar was op 7 september. Toen was zij op La Gomara in Spanje. De zoektocht in Spanje leverde nog niets op.

Het was de bedoeling dat zij op 13 september vanuit Spanje weer terug zou reizen naar Nederland. Sinds 7 september is er geen contact meer geweest tussen haar en haar familie en vrienden.

Zij verbleef ten tijde van haar vermissing op het eiland La Gomera, één van de Canarische Eilanden. De Spaanse politie heeft daar onderzoek gedaan en ook familie en vrienden hebben naar haar gezocht.

Het onderzoek daar heeft nog niet geleid tot aanknopingspunten. Ze komen graag met mensen in contact die Diana de afgelopen periode nog hebben gezien of gesproken of meer informatie hebben over waar zij zou kunnen zijn.

