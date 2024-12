Vierhuizen – Op de Marneweg tussen Lauwersoog en Vierhuizen heeft een automobilist een damhert aangereden. Bij het incident raakte de auto dermate beschadigd dat deze moest worden weggesleept. Meldt RTVNoord op hun site.

De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer om hulpdiensten de ruimte te geven. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk. Over de toestand van het damhert is niets bekend. De politie onderzoekt de situatie.

Foto's