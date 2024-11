Burgemeester geeft noodbevel af voor wedstrijd FC tegen Willem II

Groningen – Mirjam van ’t Veld (CDA) heeft voor zaterdag een noodbevel afgegeven met betrekking tot de voetbalwedstrijd FC Groningen tegen Willem II. Het noodbevel wordt genomen om confrontaties tussen voetbalhooligans te voorkomen.

Het noodbevel is bedoeld voor voetbalhooligans die zonder ticket naar Groningen komen voor de wedstrijd in de Euroborg, of voor hooligans die al in de stad zijn en als doel hebben om de confrontatie aan te gaan.

“Met dit noodbevel kan de politie personen die uit zijn op rellen uit de gemeente weren”, laat de gemeente weten. Aanleiding voor het afgeven van het bevel is informatie die bij de politie is binnengekomen. “Deze informatie is door de politie onderzocht en wordt door de lokale driehoek van Groningen (bestaande uit politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) zeer serieus genomen.”

Extra politie

Om de veiligheid te waarborgen is er nauw overleg tussen de partijen en de FC. De politie heeft voor zaterdagavond extra eenheden in dienst. Zo was zaterdagmiddag de Mobiele Eenheid al zichtbaar aanwezig in de binnenstad. De FC speelt zaterdagavond om 18.45 uur een thuiswedstrijd tegen Willem II.

Signalen dat hooligangroepen elkaar willen treffen

Vrijdag werd al duidelijk dat er signalen waren over een geplande confrontatie tussen fanatieke groepen uit Groningen, Tilburg en van de Belgische clubs Antwerp FC en Beerschot. De harde kernen van Antwerp en Beerschot hebben een verleden van gewelddadige rivaliteit. Ook tussen de supporters van Groningen en Willem II zijn eerder spanningen geweest.

Volgens de signalen zouden hooligangroepen plannen hebben om elkaar te treffen in of nabij het stadscentrum. Eerder stelde burgemeester Van ’t Veld om deze reden al een verplichte buscombi in voor supporters van Willem II.

